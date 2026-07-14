Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story
Folge vom 14.07.2026: Narben des Ruhms
23 Min.Folge vom 14.07.2026
Während *NSYNC, 98 Degrees und O-Town weltweit zu Teenie-Idolen werden, kämpfen die jungen Stars hinter den Kulissen mit immer stärkerem Druck, Angst und Kontrollverlust. Besessene Fans, ein mutmaßlicher Entführungsversuch und Gerüchte um ein uneheliches Kind sorgen zusätzlich für Chaos. Außerdem spricht ein ehemaliges Bandmitglied erstmals über eine Verhaftung, die jahrelang geheim gehalten wurde. Offene Interviews und persönliche Einblicke verdeutlichen, wie der Wahnsinn rund um den Boyband-Hype endgültig außer Kontrolle gerät.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.