Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Breaking the Day

Red Bull TVStaffel 1Folge 2vom 28.08.2017
Adventure Doku: Freediving bis an die Grenze

Adventure Doku: Freediving bis an die GrenzeJetzt kostenlos streamen

Breaking the Day

Folge 2: Adventure Doku: Freediving bis an die Grenze

46 Min.Folge vom 28.08.2017Ab 12

Das Freediving hat Stig Pryds das Leben gerettet. Jetzt setzt er es erneut aufs Spiel, um seinen bislang tiefsten Tauchgang zu wagen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Breaking the Day
Red Bull TV

Breaking the Day

Alle 1 Staffeln und Folgen