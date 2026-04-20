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Brooklyn Nine-Nine

Operation Wachtelkönig

NBCUniversalStaffel 8Folge 2vom 20.04.2026
Operation Wachtelkönig

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 2: Operation Wachtelkönig

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Captain Holt leidet aufgrund seiner Trennung von Kevin unter Liebeskummer, sodass das Team beschließt, ihn etwas aufzuheitern. Gemeinsam fahren sie zu Holts Haus am See, um dort das Wochenende zu verbringen. Als allerdings Kevin unangekündigt vor der Tür steht, nimmt das Unheil seinen Lauf ...

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