Brooklyn Nine-Nine
Folge 2: Operation Wachtelkönig
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Captain Holt leidet aufgrund seiner Trennung von Kevin unter Liebeskummer, sodass das Team beschließt, ihn etwas aufzuheitern. Gemeinsam fahren sie zu Holts Haus am See, um dort das Wochenende zu verbringen. Als allerdings Kevin unangekündigt vor der Tür steht, nimmt das Unheil seinen Lauf ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen