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Brooklyn Nine-Nine

Tiger und Tuks

NBCUniversalStaffel 8Folge 5vom 20.04.2026
Tiger und Tuks

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 5: Tiger und Tuks

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Trudy Judy besucht das Revier und teilt Jake und Amy mit, dass ihr Bruder Doug, bekannt als der Pontiac-Bandit, in New Jersey verhaftet wurde. Als er in das South Woods State Prison überführt werden soll, erklärt sich Jake bereit, ihn dorthin zu bringen.

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