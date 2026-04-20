Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Der Todesschrei der Läuse

NBCUniversalStaffel 8Folge 4vom 20.04.2026
Der Todesschrei der Läuse

Der Todesschrei der LäuseJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 4: Der Todesschrei der Läuse

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Jake ist seit zehn Jahren hinter dem Serienmörder Johnny Franzia her. Holt entzieht ihm jedoch den Fall, weil er glaubt, dass er und Amy mehr Zeit für ihren Sohn Mac brauchen. Sie können ihren Chef schließlich überzeugen, seine Entscheidung zu revidieren.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen