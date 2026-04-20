Brooklyn Nine-Nine
Folge 6: Reingelegt
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das Team wird wegen einer Bombendrohung nach Brooklyn gerufen. Auch das FBI ist schnell vor Ort, sodass Holt ihnen den Fall übergibt. Jake ist frustriert, da er das Gefühl hat, dass das FBI die Ermittlungen nicht ernst nimmt. Als ihm Holt am nächsten Tag mitteilt, dass der Fall bereits gelöst sei, kommt Jake das spanisch vor und er ermittelt auf eigene Faust.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen