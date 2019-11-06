Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Anfänger

AnfängerJetzt kostenlos streamen

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Folge 1: Anfänger

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dass es gar nicht so einfach ist, Träume in die Realität umzusetzen, muss Schönheitschirurg Pacek auf schmerzliche Art und Weise erfahren. Nicht genug damit, dass die Psychotherapeutin Silvia Dorn eine ziemlich männerfeindliche Hausordnung für die Gemeinschaftspraxis aufgestellt hat, hat sie ihm auch noch eine männliche Sprechstundenhilfe vor die Nase gesetzt. Besonders schlimm wird es, als Brotesser seine Facharztprüfung verhaut - denn ohne Facharzt keine Praxis! Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
SAT.1 GOLD

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Alle 2 Staffeln und Folgen