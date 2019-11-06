Zum Inhalt springenBarrierefrei
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Südlich der Gürtelschnalle

Folge 2: Südlich der Gürtelschnalle

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Obwohl Pacek seine neue Freundin nach allen Regeln der Liebeskunst verwöhnt, wird er das Gefühl nicht los, dass ihm der gemeinsame Sex viel mehr Spaß bereitet als ihr. Der Arzt ist verunsichert: Sollte diesem Problem etwa eine anatomische Ursache zu Grunde liegen? Auch Broti wird von Selbstzweifeln geplagt: Auf einem Klassentreffen schwärmt sein Schulfreund Tobias von seinem privaten Glück mit Frau, Kind, Hund und Reihenhaus. Alles Dinge, die sich Broti ebenfalls wünscht ... Rechte: Sat.1

