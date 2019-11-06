Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Südlich der GürtelschnalleJetzt kostenlos streamen
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 2: Südlich der Gürtelschnalle
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Obwohl Pacek seine neue Freundin nach allen Regeln der Liebeskunst verwöhnt, wird er das Gefühl nicht los, dass ihm der gemeinsame Sex viel mehr Spaß bereitet als ihr. Der Arzt ist verunsichert: Sollte diesem Problem etwa eine anatomische Ursache zu Grunde liegen? Auch Broti wird von Selbstzweifeln geplagt: Auf einem Klassentreffen schwärmt sein Schulfreund Tobias von seinem privaten Glück mit Frau, Kind, Hund und Reihenhaus. Alles Dinge, die sich Broti ebenfalls wünscht ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1