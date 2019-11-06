Zum Inhalt springenBarrierefrei
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Auf Teufel komm raus

Folge 7: Auf Teufel komm raus

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ausgerechnet an dem Abend, als Pacek Hilfe bei der Berechnung der Quartalszahlen braucht, hat Brotesser einen dringenden Hausbesuch zu erledigen. Da die Patientin, eine allein erziehende Mutter, sofort ins Krankenhaus muss, kümmert sich Broti um die Betreuung ihres Sohnes. Als er endlich mit schlechtem Gewissen in der Praxis eintrifft und sein Verspäten erklären will, wird er von Pacek aufs Übelste heruntergeputzt. Von da an herrscht zwischen den beiden Ärzten Funkstille ... Rechte: Sat.1

