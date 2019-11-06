Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
DoktorspieleJetzt kostenlos streamen
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 3: Doktorspiele
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Hausordnung der Gemeinschaftspraxis untersagt strengstens jeglichen sexuellen Kontakt zu Patienten. Eine Regel, an die sich auch Pacek halten wollte - bis er erfährt, dass Karen Bergen, mit der er soeben im Bett war, eine Patientin von Silvia ist ... Rechte: Sat.1
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Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1