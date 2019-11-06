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Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Doktorspiele

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Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Folge 3: Doktorspiele

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Hausordnung der Gemeinschaftspraxis untersagt strengstens jeglichen sexuellen Kontakt zu Patienten. Eine Regel, an die sich auch Pacek halten wollte - bis er erfährt, dass Karen Bergen, mit der er soeben im Bett war, eine Patientin von Silvia ist ... Rechte: Sat.1

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