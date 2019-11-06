Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Dr. LoveJetzt kostenlos streamen
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 5: Dr. Love
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Genau wie der Rest der Stadt schwärmt Pacek von Dr. Love, die mit lasziv-französischem Akzent eine Radiosendung über Erotik moderiert. Als er von seiner Patientin Esther Lohmann erfährt, dass sie beim Radio arbeitet und Dr. Love kennt, bittet er sie, ein Rendezvous zu arrangieren. Zur gleichen Zeit ärgert sich Dr. Brotesser über die sehr nervige, vereinsamte Isolde Wenger. Als er hört, dass sein neuer Patient, Herr Kuhn, solo und ebenfalls sehr einsam ist, kommt ihm eine Idee ... Rechte: Sat.1
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Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sat.1