Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Dr. Love

Dr. LoveJetzt kostenlos streamen

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Folge 5: Dr. Love

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Genau wie der Rest der Stadt schwärmt Pacek von Dr. Love, die mit lasziv-französischem Akzent eine Radiosendung über Erotik moderiert. Als er von seiner Patientin Esther Lohmann erfährt, dass sie beim Radio arbeitet und Dr. Love kennt, bittet er sie, ein Rendezvous zu arrangieren. Zur gleichen Zeit ärgert sich Dr. Brotesser über die sehr nervige, vereinsamte Isolde Wenger. Als er hört, dass sein neuer Patient, Herr Kuhn, solo und ebenfalls sehr einsam ist, kommt ihm eine Idee ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
SAT.1 GOLD

Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

Alle 2 Staffeln und Folgen