Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
SchweinereienJetzt kostenlos streamen
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 4: Schweinereien
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Broti und Pacek kämpfen mit Schuldgefühlen: Broti hat mit seinen Ansichten über die Liebe die Patientin Barbara Jakobs derart verunsichert, dass diese ihren Verlobten verlassen hat. Pacek wiederum hat sein Auto rechtswidrig auf einem Behindertenparkplatz geparkt, wodurch ein Rollstuhlfahrer einen Unfall erlitt. Auch Silvias Patient Walter Siebert fühlt sich schuldig: Seit dem Metzger Schweine-Herzklappen transplantiert wurden, kann er keine Schweine mehr schlachten ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12