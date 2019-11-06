Zum Inhalt springenBarrierefrei
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Schweinereien

Folge 4: Schweinereien

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Broti und Pacek kämpfen mit Schuldgefühlen: Broti hat mit seinen Ansichten über die Liebe die Patientin Barbara Jakobs derart verunsichert, dass diese ihren Verlobten verlassen hat. Pacek wiederum hat sein Auto rechtswidrig auf einem Behindertenparkplatz geparkt, wodurch ein Rollstuhlfahrer einen Unfall erlitt. Auch Silvias Patient Walter Siebert fühlt sich schuldig: Seit dem Metzger Schweine-Herzklappen transplantiert wurden, kann er keine Schweine mehr schlachten ... Rechte: Sat.1

