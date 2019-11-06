Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Das DingJetzt kostenlos streamen
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 6: Das Ding
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sie sind die Götter in Weiß, ohne Furcht und Tadel - zumindest so lange sie nicht selbst behandelt werden. Denn wenn es einen von ihnen trifft und wenn es dann auch noch Dr. Pacek ist, wird ein harmloser Leberfleck zur medizinischen Tragödie ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12