SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8: Spätzünder

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Broti die Bekanntschaft des neunjährigen Paul Manstein macht, ist er ziemlich irritiert. Er muss feststellen, dass es sich bei ihm um den Sohn von Susanne, mit der er vor fast einem Jahrzehnt eine kurze, aber sehr leidenschaftliche Affäre hatte, handelt. Ist Paul etwa sein Kind? Währenddessen unterläuft Silvia ein grober Fehler: Statt Anna Wollenberg wegen ihres krankhaften Putz-Bedürfnisses zu therapieren, redet sie auf Elfriede Tischmannn ein - die wirkliche Putzfrau! Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

