Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Martin, Elias, Panagiota versus David, Stefanie, Aleks

SAT.1Folge vom 12.10.2020
Martin, Elias, Panagiota versus David, Stefanie, Aleks

Martin, Elias, Panagiota versus David, Stefanie, AleksJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 12.10.2020: Martin, Elias, Panagiota versus David, Stefanie, Aleks

43 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 12

Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Martin Klempnow, Panagiota Petridou, David Werker und Aleks Bechtel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

Alle verfügbaren Folgen