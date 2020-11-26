Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Pierre, Sebastian, Angelina versus Chris, Jessica, Caroline

SAT.1Folge vom 26.11.2020
Pierre, Sebastian, Angelina versus Chris, Jessica, Caroline

Pierre, Sebastian, Angelina versus Chris, Jessica, CarolineJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 26.11.2020: Pierre, Sebastian, Angelina versus Chris, Jessica, Caroline

43 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Chris Wackert, Caroline Frier, Angelina Kirsch und Pierre M. Krause) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

