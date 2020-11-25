Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Matthias, Annika, Kim vs. Thomas, Marco, Caroline

SAT.1Folge vom 25.11.2020
Matthias, Annika, Kim vs. Thomas, Marco, Caroline

Matthias, Annika, Kim vs. Thomas, Marco, CarolineJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 25.11.2020: Matthias, Annika, Kim vs. Thomas, Marco, Caroline

43 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Matthias Killing, Kim Fisher, Thomas Hermanns und Caroline Frier) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

Alle verfügbaren Folgen