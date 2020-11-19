Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

SAT.1Folge vom 19.11.2020
43 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Nina Moghaddam, Mimi Fiedler, Matze Knop und Michael Mittermeier) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

