SAT.1Folge vom 24.11.2020
43 Min.Folge vom 24.11.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Pierre Littbarski, Madita van Hülsen, Marco Schreyl und Susan Sideropoulos) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

