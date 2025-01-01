Ben, Sascha, Sonya versus Özcan, Victoria, AngelinaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Ben, Sascha, Sonya versus Özcan, Victoria, Angelina
43 Min.Ab 6
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ben Blümel, Sonya Kraus, Özcan Cosar, Angelina Kirsch) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions