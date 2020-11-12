Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Panagiota, Hannes, Jochen vs. Sabine, Gertje, Martin

SAT.1Folge vom 12.11.2020
Panagiota, Hannes, Jochen vs. Sabine, Gertje, Martin

Panagiota, Hannes, Jochen vs. Sabine, Gertje, MartinJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 12.11.2020: Panagiota, Hannes, Jochen vs. Sabine, Gertje, Martin

43 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Panagiota Petridou, Jochen Schropp, Sabine Heinrich, Martin Klempnow) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

