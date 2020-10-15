Özcan, Kamilla, Sonya versus Ben, Benedict, AngelinaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 15.10.2020: Özcan, Kamilla, Sonya versus Ben, Benedict, Angelina
43 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 12
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Özcan Cosar, Sonya Kraus, Ben Blümel, Angelina Kirsch) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
