Buchstaben Battle
Folge vom 20.10.2020: Vanessa, Alexander, Christian versus Joyce, Nadja, Jochen
43 Min.Folge vom 20.10.2020Ab 12
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Vanessa Blumenhagen, Christian Düren, Joyce Ilg, Jochen Bendel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
