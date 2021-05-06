Bürger Lars, Andreas, Andrea versus Thomas, Heike, LisaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 06.05.2021: Bürger Lars, Andreas, Andrea versus Thomas, Heike, Lisa
43 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Bürger Lars Dietrich, Andrea Kaiser, Thomas Hermanns, Lisa Feller) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
6
Copyrights:© Sat.1