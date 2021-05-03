Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Wayne, Annett, Birgit versus Susan, Klaus, Alexander

SAT.1Folge vom 03.05.2021
Wayne, Annett, Birgit versus Susan, Klaus, Alexander

Wayne, Annett, Birgit versus Susan, Klaus, AlexanderJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 03.05.2021: Wayne, Annett, Birgit versus Susan, Klaus, Alexander

43 Min.Folge vom 03.05.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Wayne Carpendale, Birgit Schrowange, Susan Sideropoulos, Alexander Herrmann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen