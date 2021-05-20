Birgit, Florian, Alexander versus Susan, Stefanie, WayneJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 20.05.2021: Birgit, Florian, Alexander versus Susan, Stefanie, Wayne
43 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Birgit Schrowange, Alexander Herrmann, Susan Sideropoulos und Wayne Carpendale) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
