Buchstaben Battle

Alina, Anna, Simon versus Franziska, Maximilian, Ali

SAT.1
Alina, Anna, Simon versus Franziska, Maximilian, Ali

Alina, Anna, Simon versus Franziska, Maximilian, AliJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Alina, Anna, Simon versus Franziska, Maximilian, Ali

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alina Merkau, Simon Gosejohann, Franziska Knuppe und Ali Güngörmüs) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

