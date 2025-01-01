Kim, Marion, Ulrike versus Alexander, Sven, PierreJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Kim, Marion, Ulrike versus Alexander, Sven, Pierre
43 Min.
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Kim Fisher, Ulrike von der Groeben, Alexander Herrmann und Pierre Littbarski) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
6
