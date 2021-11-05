Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Alexander, Andreas, Nilam versus Yared, Derya, Dascha

SAT.1Folge vom 05.11.2021
Alexander, Andreas, Nilam versus Yared, Derya, Dascha

Alexander, Andreas, Nilam versus Yared, Derya, DaschaJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 05.11.2021: Alexander, Andreas, Nilam versus Yared, Derya, Dascha

43 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alexander Herrmann, Nilam Farooq, Yared Dibaba und Dascha Carriero) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen