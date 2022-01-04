SABINE, HARDY, ARIANE VERSUS INGO, ANJA, FRANKJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 04.01.2022: SABINE, HARDY, ARIANE VERSUS INGO, ANJA, FRANK
43 Min.Folge vom 04.01.2022Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Sabine Heinrich, Ariane Alter, Ingo Nommsen und Frank Matthée) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions