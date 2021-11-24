Oliver, Marius, Andrea versus Lisa, Rebecca, MichaelJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 24.11.2021: Oliver, Marius, Andrea versus Lisa, Rebecca, Michael
43 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Oliver Petszokat, Andrea Kaiser, Lisa Feller und Michael Kessler) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions