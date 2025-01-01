Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Johanna, Susanne, Thore versus Oliver, Christian, Caroline

SAT.1
Johanna, Susanne, Thore versus Oliver, Christian, Caroline

Johanna, Susanne, Thore versus Oliver, Christian, CarolineJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Johanna, Susanne, Thore versus Oliver, Christian, Caroline

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Johanna Klum, Thore Schölermann, Oliver Mommsen und Caroline Frier) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen