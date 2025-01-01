Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Oliver, Britta, Paul versus Jeanette, Sebastian, Eva

43 Min.Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Oliver Wnuk, Paul Janke, Jeanette Biedermann und Eva Padberg) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

