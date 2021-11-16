Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mimi, Friederike, Michael versus Jasmin, Jörg, Philipp

SAT.1
Folge vom 16.11.2021
Folge vom 16.11.2021: Mimi, Friederike, Michael versus Jasmin, Jörg, Philipp

43 Min.
Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Mimi Fiedler, Michael Naseband, Jasmin Wagner und Philipp Stehler) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

