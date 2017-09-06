Kleines Kind mit großem HerzenJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 06.09.2017: Kleines Kind mit großem Herzen
22 Min.Folge vom 06.09.2017
In dieser Episode bekommt Buddy ganz besonderen Besuch: Die siebenjährige Leah kommt aus Malaysia und hat eine Cupcake-Firma gegründet. Mit dem Verdienst trägt sie dazu bei, dass ihre kleine Schwester Adele, die an einer Hirnschädigung leidet, regelmäßig in den USA behandelt werden kann. Der Cake Boss schlägt vor, zusammen mit Leah eine Torte für die behandelnden Ärzte zu backen. Das engagierte Kind macht sich sofort ans Torten-Design und überrascht die Profis mit ihren Vorschlägen. Außerdem: Zain und Natasha kommen für ihre Geburtstagsreise von Atlanta nach New York, um einen Kuchen zu bestellen, der aus gestapelten Geschenken besteht.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.