Es wird gefeiert: 60 Jahre EheJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 06.09.2017: Es wird gefeiert: 60 Jahre Ehe
22 Min.Folge vom 06.09.2017
Buddy Valastro empfängt eine sehr spezielle Kundin - seine Ehefrau. Lisas Großeltern feiern ihren 60sten Hochzeitstag, und Lisa möchte, dass Buddy eine exakte Kopie der sechsstöckigen Torte anfertigt, die es damals auf der Hochzeitsfeier gab. Das Resultat könnte ein Geniestreich der Ingenieurskunst werden oder auch ein Desaster - falls das turmhohe Backwerk im Lieferwagen umfällt! Mary führt währenddessen ein Kundengespräch mit einem Mann, der seine Scheidung feiern will und einen festlichen Kuchen für diesen Anlass bestellt. Und Grace fühlt sich wie Martin Scorsese, als sie das Einführungsvideo für ihre neuen Angestellten inszeniert.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.