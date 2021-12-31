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Cash für Chrom

Dragster und Raubkatzen

DMAXFolge vom 31.12.2021
Dragster und Raubkatzen

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Folge vom 31.12.2021: Dragster und Raubkatzen

45 Min.Folge vom 31.12.2021Ab 12

Klaus Borrmann macht sich auf den Weg nach Brandenburg, denn im Nordosten der Republik stehen verstaubte Schätze auf vier Rädern zum Verkauf. René hat dort im Laufe der Jahre 63 Muscle Cars, Youngtimer und Spezialfahrzeuge angesammelt. Und jetzt möchte der Kfz-Freak die Vehikel zu Geld machen. Im Internet hat Klaus zudem einen Jaguar E-Type aufgetan. Das Vehikel passt eigentlich nicht in sein Beuteschema, aber der Autohändler hegt zu dem Modell eine besondere Beziehung. Und ein Reparaturauftrag stellt das „Route 66“-Team vor ungeahnte Herausforderungen.

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