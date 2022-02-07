Cash für Chrom
Folge vom 07.02.2022: Der Prototyp
45 Min.Folge vom 07.02.2022Ab 12
„Schecky“ sucht einen Dodge Charger. Da bahnt sich für Klaus Borrmann in dieser Folge möglicherweise ein lukratives Geschäft an, denn der Autohändler hat einen potenziellen Kandidaten an der Angel. Entspricht das Modell in Brandenburg den Vorstellungen des Kunden? Der Jaguar E-Type, den der Firmenboss im Internet entdeckt hat, entpuppt sich derweil als riesige Baustelle. In der Werkstatt in Hamburg liegen die Nerven blank. Klaus muss kreativ werden, um das Problem zu lösen. Bauschlosser Matthias soll für den Wagen einen komplett neuen Rahmen bauen.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.