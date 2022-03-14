Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cash für Chrom

Neuer Chrom für den Showroom

DMAXFolge vom 14.03.2022
Neuer Chrom für den Showroom

Neuer Chrom für den ShowroomJetzt kostenlos streamen

Cash für Chrom

Folge vom 14.03.2022: Neuer Chrom für den Showroom

45 Min.Folge vom 14.03.2022Ab 12

Die „Route 66“-Autoexperten nehmen in dieser Folge ein besonderes Fahrzeug unter die Lupe. Den „Knight Industries 2000“ hatte Klaus Borrmann bereits im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben. Hält die „KITT“-Replika, was sie verspricht? Und für einen weiteren Kunden soll Klaus einen Nachbau eines umgerüsteten Shelby GT 500 aus dem Film „Nur noch 60 Sekunden“ mit Nicolas Cage beschaffen. Diesen Auftrag nimmt der Hamburger Fahrzeughändler zum Anlass für einen Shopping-Trip in Kalifornien. Denn für seinen Showroom benötigt der Firmenboss ebenfalls neuen Chrom.

Alle verfügbaren Folgen