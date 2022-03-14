Neuer Chrom für den ShowroomJetzt kostenlos streamen
Cash für Chrom
Folge vom 14.03.2022: Neuer Chrom für den Showroom
45 Min.Folge vom 14.03.2022Ab 12
Die „Route 66“-Autoexperten nehmen in dieser Folge ein besonderes Fahrzeug unter die Lupe. Den „Knight Industries 2000“ hatte Klaus Borrmann bereits im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben. Hält die „KITT“-Replika, was sie verspricht? Und für einen weiteren Kunden soll Klaus einen Nachbau eines umgerüsteten Shelby GT 500 aus dem Film „Nur noch 60 Sekunden“ mit Nicolas Cage beschaffen. Diesen Auftrag nimmt der Hamburger Fahrzeughändler zum Anlass für einen Shopping-Trip in Kalifornien. Denn für seinen Showroom benötigt der Firmenboss ebenfalls neuen Chrom.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.