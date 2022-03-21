Cash für Chrom
Folge vom 21.03.2022: Die Bewährungsprobe
44 Min.Folge vom 21.03.2022Ab 12
Klaus Borrmann hält auf seiner Shopping-Tour in den USA Ausschau nach chromblitzenden Schmuckstücken auf vier Rädern. Aber die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt haben deutlich angezogen. In Hamburg nimmt unterdessen ein Langzeitprojekt Gestalt an. Der Jaguar E-Type ist bereit für seine Jungfernfahrt. In den Prototyp sind mehrere Zehntausend Euro geflossen. Aber ob der Motor, das Getriebe und das Chassis einwandfrei harmonieren, muss sich erst noch herausstellen. Eine echte Bewährungsprobe für das „Route 66“-Team - bei den Kfz-Profis liegen die Nerven blank.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.