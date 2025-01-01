Staffel 1Folge 22
Caspers Gruselschule
Folge 22: Spuk im Museum / Drachenschnupfen
24 Min.Ab 6
Im Museum fehlt ein Gemälde. Casper verdächtigt seine Onkel. Mit Mantha, Ra und Jimmy legt er sich auf die Lauer und der Dieb erscheint erneut. Casper, Mantha und Ra möchten Medizin für Mr. Burns besorgen. Das ist aber eine gefährliche Mission.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.