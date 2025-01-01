Staffel 1Folge 20
Caspers Gruselschule
Folge 20: Alarm! Ein gefährlicher Freund / Alarm! Razzniks Rache
24 Min.Ab 6
Ein unbekanntes bedrohliches Wesen wird erwartet und alle bereiten sich aufgeregt auf einen Angriff vor. Das Wesen ist nur noch hinter Casper her, um seine Fähigkeit, durch Wände zu gehen, stehlen zu können. Er wird zum Lockvogel eines Rettungsplans.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.