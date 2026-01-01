Staffel 1Folge 12
Caspers Gruselschule
Folge 12: Umzugsboykott / Eine Königin für Ra
24 Min.Ab 6
Mr. Bradley möchte aus finanziellen Gründen Deedstown verlassen. Um das zu verhindern, tut Casper sogar Dinge, die er am meisten verabscheut - Leute erschrecken. Ra möchte Frostballkönig werden und stellt sich bei seiner Partnerwahl ungeschickt an.
