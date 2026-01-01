Staffel 1Folge 1
Ein Loch im Reißzahn / Der SuperbuhJetzt kostenlos streamen
Caspers Gruselschule
Folge 1: Ein Loch im Reißzahn / Der Superbuh
24 Min.Ab 6
Thatch hat Zahnweh. Jeder möchte ihm helfen, aber er wehrt sich vehement. Er flieht. Mantha möchte unbedingt den Superbuh in der Schule gewinnen und lässt sich daher von Ra und Casper trainieren. Das Training hat sie aber schon bald satt.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
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