Staffel 1Folge 2
Manthas Monsterarm / Der GemüsefrankensteinJetzt kostenlos streamen
Caspers Gruselschule
Folge 2: Manthas Monsterarm / Der Gemüsefrankenstein
24 Min.Ab 6
Manthas linker Arm fällt ab und als vorübergehenden Ersatz bekommt das Zombie-Mädchen eine Monstertentakel. Casper verärgert seinen Lehrer und bekommt deswegen die Sonderaufgabe, Leben zu erschaffen. Zum Glück helfen ihm Mantha und Ra.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Caspers Gruselschule
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.