Staffel 1Folge 8
Caspers Gruselschule
Folge 8: Allezeit hilfsbereit / Schrumpelstaub
24 Min.Ab 6
Caspers Hilfsbereitschaft ist nicht im Einklang mit den Regeln der Gruselschule. Er erhält von Mantha und Ra ein Anti-Hilfstraining. Casper fährt mit seinen Onkel in den Urlaub. Um das viele Gepäck unterzubringen, verwenden sie Schrumpelstaub.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.