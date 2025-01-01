Staffel 1Folge 9
Caspers Gruselschule
Folge 9: Die Gruselband / Wahlkampfgerangel
24 Min.Ab 6
Casper gründet mit Jimmy eine Band, um bei einem Bandwettbewerb anzutreten. Thatch erfährt davon und sabotiert die Proben. Mantha und Thatch kandidieren für das Amt des Klassensprechers. Thatch lässt keinen miesen Trick aus, um zu gewinnen.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.