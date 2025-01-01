Staffel 1Folge 6
Caspers Gruselschule
24 Min.Ab 6
In einem Restaurant, in dem mittelalterlich gespeist werden kann, fordert Mr. Burns den Restaurantinhaber heraus, um die Aufmerksamkeit seiner Schüler auf sich zu ziehen. Ein Experiment, das nur für Wolfie bestimmt ist, betrifft auch andere Schüler.
