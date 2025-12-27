Castle
Folge 19: 47 Sekunden
42 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Bei einer Protestkundgebung gegen die Wall Street explodiert eine Bombe. Fünf Menschen werden dabei getötet, viele weitere verletzt. Während Ermittler des FBI und der Heimatschutzbehörde mit dem Fall betraut werden, darf das Team um Beckett und Castle nur Zeugen befragen. Es stellt sich heraus, dass die Bombe 47 Sekunden vor der Detonation platziert worden sein muss. Castle, Beckett und Captain Gates wollen den Täter mithilfe der GPS-Daten aller Handys am Tatort finden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren