Kabel Eins Staffel 4 Folge 21 vom 29.12.2025
Folge 21: Kopfjäger

42 Min. Ab 12

Castle hat mal wieder seine Muse verlassen, als Detective Slaughter sein Interesse weckt. Beckett hat zurzeit ohnehin keine Zeit für ihn, da sie sich auf eine Verhandlung vorbereitet. Deshalb bittet er den raubeinigen Cop aus dem Gang-Dezernat, ihn bei dessen aktuellem Fall begleiten zu dürfen: Ein Junge aus der Westies-Gang wurde tot aufgefunden - in seiner Tasche waren drei abgetrennte Köpfe. Bald lernt Castle Slaughters reichlich unorthodoxe Ermittlungsmethoden kennen.

